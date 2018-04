Kim Kardashian deelt eerste familiefoto met dochter Chicago SD

05 april 2018

07u52 0 Celebrities Kim Kardashian heeft voor het eerst een familiefoto gedeeld van zichzelf en echtgenoot Kanye West (40) met hun drie kinderen: Saint, North en Chicago. De 37-jarige Amerikaanse realityster grapte dat het bloed, zweet en tranen heeft gekost om alle drie de kinderen op de foto te krijgen voordat ze in huilen uitbarstten.

"Ik denk niet dat jullie begrijpen hoe moeilijk het is om een goede familiefoto te maken", luidt het bijschrift van de foto op Instagram. "Dit is het beste dat we ervan konden maken voordat alle drie de kinderen begonnen te huilen. Ik denk dat ik ook heb gehuild."

Op de foto zien we Kim Kardashian in een aansluitende huidskleurige jurk met naast haar een chic uitgedoste Kanye West in een wit hemd met zwarte broek en blond geverfd haar. Kim houdt de drie maanden oude Chicago in haar armen terwijl ouder zusje North (4) vrolijk lachend het V-teken maakt en broertje Saint (2) ongeïnteresseerd in de verte tuurt. Chicago lijkt zich niets aan te trekken van het hele gebeuren en is in een diepe slaap verzonken.

I don’t think you really understand how hard it is to take a good family pic. This was all we got before all three kids started crying. I think I cried too Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 05 apr 2018 om 01:08 CEST

Daarna volgde nog een tweet: "Met m'n ene hand hield ik de baby vast en met de andere de kraag van Saints hemd omdat hij maar bleef wegrennen lol."

One hand holding the baby and the other hand grabbing the back of Saints shirt because he kept running away lol Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

Het is de eerste keer dat we het volledige gezin samen op de foto te zien krijgen sinds de geboorte van Chicago in januari. Chicago kwam ter wereld via een draagmoeder vanwege complicaties die Kim ondervond bij haar eerdere zwangerschappen. Kim komt zelf uit een groot gezin en verklapte onlangs aan People dat ze graag nog een vierde kindje zou hebben.