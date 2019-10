Kim Kardashian blikt terug op overval in Parijs: “Ik bereidde me voor om neergeschoten te worden” SDE

14 oktober 2019

18u00

Bron: Metro UK 0 Celebrities In 2016 werd Kim Kardashian (38) in Parijs overvallen, en die gebeurtenis heeft een sterke indruk nagelaten op de realityster. Dat vertelt ze in het programma ‘E! True Hollywood Story’.

“Die tien minuten veranderden mijn hele leven”, vertelt Kim Kardashian in het tv-programma. “Net op het moment dat ik in slaap viel, hoorde ik mannen de trap oplopen. Ze wilden mijn ring en mijn juwelen, dus ik vocht niet terug. Ik gaf hen gewoon alles en ze bonden me vast.” En ze vervolgt: “Ze plakten duct tape over mijn ogen en mond. Het was het engste dat ik in mijn hele leven heb meegemaakt. Gewoon denken dat je gaat sterven. Je bereidt je gewoon voor op het moment dat ze je gaan neerschieten en gaan vermoorden.”

Lessen

Kim was in Parijs voor de modeweken en bevond zich op het moment van de diefstal alleen in het appartement. Haar bodyguard was op het moment van de feiten bij haar zussen. De dieven gingen aan de haal met 10 miljoen dollar aan juwelen. “Er zijn van die momenten in je leven die je echt veranderen en je tot op het bot raken”, blikt Kim terug. “Die diefstal was sowieso zo'n moment. En hoe gek het ook klinkt, ik zou de gebeurtenis niet willen inruilen voor de lessen die ik ervan leerde." Zo bekent de realityster dat ze voor de aanval regelmatig met haar juwelen pronkte op sociale media, maar dat nu niet meer doet. “Materiële zaken waren zo belangrijk voor me, maar nu is er niets materieel dat nog belang heeft.”

Dit weekend raakte bekend dat er een Franse film over de gebeurtenissen in Parijs in de maak is.