Kim Kardashian, Billie Eilish en Harry Styles woedend vanwege dood George Floyd: “Blanke mensen moeten stoppen met het relativeren van Black Lives Matter” MVO

31 mei 2020

09u20

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian is woedend vanwege de dood van George Floyd. Dat schrijft de socialite op social media. In een aantal tweets heeft de vrouw van Kanye West haar afschuw uitgesproken over de dood van de zwarte man.

“Jarenlang heb ik bij elke gruwelijke moord op een onschuldige zwarte man, vrouw of kind altijd geprobeerd de juiste woorden te vinden om mijn medeleven en verontwaardiging te uiten”, schrijft Kim. Ze laat weten woedend te zijn en te walgen van het geweld.

Kim zegt mee te voelen met de familie van de slachtoffers. “Ook al zal ik nooit hun pijn voelen.” Ze zegt ook dat ze zich niet kan voorstellen hoe het is om te overleven in een wereld die wordt geteisterd door “systematisch racisme”. Ze belooft haar volgers dat ze zich zal inzetten voor de slachtoffers en vraagt haar volgers ook een donatie te doen voor de organisaties die de strijd tegen racisme steunen.

Black Lives Matter

Billie Eilish en Harry Styles hebben op Instagram hun steun uitgesproken voor Black Lives Matter. Vooral Billie was zeer fel in haar bewoordingen. De zangeres richtte haar pijlen op mensen die stellen dat alle levens belangrijk zijn. Ook Billie en Harry kwamen in actie vanwege de dood van George Floyd.

Het stoort Billie dat veel mensen zeggen dat niet alleen ‘zwarte levens’ tellen maar dat alle levens belangrijk zijn. “Als ik dat nog één keer hoor van een blanke persoon flip ik”, schrijft ze in hoofdletters. Ze stelt dat er niet gezegd wordt dat ‘witte levens’ er niet toe doen. “Dit gaat helemaal niet om jou. Jij bent niet in gevaar.”

Harry laat zijn volgers weten dat hij solidair is met de demonstranten en dat hij geld doneert om de borgtocht voor opgepakte demonstranten te betalen. “Ik kan dingen doen zonder bang te hoeven zijn”, schrijft hij. “Ik ben bevoorrecht omdat ik wit ben.”

George Floyd werd eerder deze week hardhandig gearresteerd in Minneapolis. Een agent zat minutenlang op zijn nek. Beelden van de gewelddadige arrestatie veroorzaakten woede in de Verenigde Staten. Veel mensen gingen de straat op om te demonstreren en niet zelden liepen de protesten uit op rellen. Billie, Harry en Kim Kardashian zijn drie van de vele Amerikaanse sterren die vol afschuw hebben gereageerd op het geweld. Eerder lieten Beyoncé, Taylor Swift, Jamie Foxx, John Legend en Kims halfzus Kylie Jenner al via social media weten erg geschokt te zijn door het politiegeweld.