Kim Kardashian bereidt komst vierde baby voor: “Maar dit is de laatste”

Bron: People 0 Celebrities Binnen een paar weken breidt de familie van Kim Kardashian (38) en haar echtgenoot Kanye West (41) nog wat meer uit. Het koppel krijgt namelijk een vierde kindje via een draagmoeder. Hoewel Kardashian haar best doet om alles in orde te brengen, voelt ze zich naar verluidt erg onvoorbereid.

“Ze vindt het moeilijk om zich mentaal voor te bereiden op de komst van de nieuwe baby”, vertelt een naaste van de realityster aan PEOPLE. “Ze had hetzelfde gevoel bij Chicago (die ook via een draagmoeder ter wereld kwam, red.), maar op het moment dat Chicago er dan eindelijk was, kwam alles in orde. Chicago paste er meteen bij. Het voelde alsof ze altijd al deel had uitgemaakt van de familie.”

“Kim en Kanye zijn erg opgewonden”, vertelt de bron. “Chicago is zo snel groot geworden, dus ze zijn blij dat er opnieuw een baby in huis zal zijn. Maar dat is de laatste, zeggen ze allebei. Vier kinderen is het perfecte aantal voor hen.”

Het reality-koppel heeft al drie kinderen: dochter North (5), zoontje Saint (3) en dochter Chicago (1). Die eerste twee kwamen via de natuurlijke weg ter wereld. De nieuwe baby heeft niet dezelfde draagmoeder als zijn zusje Chicago, want hun eerste keuze bleek zelf zwanger te zijn.

Volgens Kardashian hoopte North alvast dat de nieuwste aanwinst een broertje zou zijn. “North gedraagt zich constant als een enig kind. Ik denk dat ze wat in de war is. Ze is ook erg jaloers. Ze zei tegen me: ‘Mama ... We moeten nog een babybroertje hebben, zodat Saint me met rust kan laten. Dan kunnen de meisjes aan de ene kant van het huis zitten en de jongens aan de andere kant van het huis.’” Nu blijkt dat er effectief een jongetje onderweg is, zal North haar geluk niet op kunnen.

Voorlopig houdt Kim zich dus maar bezig met het inrichten van de babykamer. “Ik probeer wanhopig om de kamer klaar te krijgen", vertelde ze dit weekend aan The New York Times. “Het is een gekkenhuis, maar een leuk gekkenhuis.”