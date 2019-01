Kim Kardashian bedolven onder brieven van gedetineerden na zoveelste triomf Redactie

08 januari 2019

16u35

Bron: AD/ANP 1 Celebrities De Amerikaanse realityster Kim Kardashian (38) ontvangt elke maand thuis en per e-mail duizenden brieven en berichten van gedetineerden. Zij hopen dat Kim en haar juristen ze willen helpen bij een vrijlating uit de gevangenis.

Volgens entertainmentsite TMZ heeft de echtgenote van rapper Kanye West er inmiddels een sport van gemaakt om in haar ogen onterecht veroordeelde gevangenen uit de cel te krijgen. En dat lukt haar ook nog. Om die reden zou Kim Kardashian door gedetineerden inmiddels ‘de moeder aller gevangenen’ worden genoemd.

Deze week werd, vooral dankzij de inbreng van Kim Kardashian, de 30-jarige Cyntoia Brown vrijgelaten. Zij kreeg veertien jaar geleden een levenslange celstraf voor een moord die ze pleegde toen ze zestien was.

Kim schakelde in 2017 haar advocaten in om te kijken naar het gratieverzoek van de vrouw, die gedwongen in de prostitutie werkte ten tijde van de moord. Het slachtoffer was een 43-jarige klant. De nu 30-jarige Brown wordt in augustus na vijftien jaar in de gevangenis vrijgelaten. Wel blijft ze nog tien jaar onder toezicht staan. Kardashian bedankte in een tweet gouverneur Bill Haslam van de staat Tennessee, die de beslissing uiteindelijk maakte. “Brown heeft inderdaad een misdaad begaan, maar een levenslange straf is te streng”, stelde Haslam. Hij noemde de zaak van Brown “tragisch en ingewikkeld”. Brown bedankte de gouverneur voor haar kans.

Misbruik en drugs

Het leven van Brown stond in het teken van misbruik en drugs. Als dochter van een alcoholiste, belandde ze toen ze tiener was op straat. Ze viel in de handen van een pooier en werd op haar zestiende verkocht aan oud-militair Johnny Allen (43). Omdat ze bang was voor wat haar te wachten stond, schoot ze de man dood. Later werd ze met zijn geld en wapens opgepakt in een hotel.

Brown zei dat ze uit zelfverdediging handelde, maar omdat de rechter daar niet in mee ging, kreeg ze levenslang voor roofmoord. In de cel besloot ze te gaan studeren en haalde ze haar kunstdiploma. In 2017 kwam haar zaak ineens aan het licht, waarna onder anderen Rihanna en Kim Kardashian aandrongen op haar vrijlating.

Dankwoord

Naast Kim Kardashian en Rihanna hebben ook Jada Pinkett-Smith en Alyssa Milano de gouverneur bedankt op sociale media. Sophia Bush sprak haar dank uit voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de zaak. Viola Davis tweette: “Yes! Dit zijn de dagen waarop ons rechtssysteem me trots maakt.” Meek Mill complimenteerde op Instagram “de mensen die hun stem hebben laten gelden. Dat kan echt het verschil maken.”