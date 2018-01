Kim Kardashian bedankt dokters na ziekte zoon MVO

07u15 0 instagram Kim Kardashian en haar zoontje Saint. Celebrities Het tweejarige zoontje van Kim Kardashian en Kanye West is helemaal hersteld van zijn longontsteking. Saint West moest vorige week drie nachten in het ziekenhuis doorbrengen vanwege een zware longontsteking.

"Hij is thuis en helemaal beter", schreef Kim dinsdag op Instagram. "Hij heeft zo'n veerkracht dat ik zeker weet dat hij zal zeggen dat het ritje in de ambulance cool was."

De realityster had het moeilijk met de opname van haar jongste. "Drie nachten in het ziekenhuis doorbrengen en mijn baby aan meerdere infusen en een zuurstofmachine zien vastzitten maakte het einde van het jaar zwaar voor ons. Longontsteking is zo eng."

Kim pakte de gelegenheid aan om medisch personeel een hart onder de riem te steken. "Ik wil alle dokters en verplegers die dag en nacht zo hard werken bedanken. We zijn dankbaar voor jullie allemaal."