Kim Kardashian beantwoordt de vraag die je áltijd moet afwimpelen: "Dit is mijn favoriete zus"

27 augustus 2019

20u59 0 Celebrities Normaal gezien is het de norm om ‘nee, daar kan ik onmogelijk tussen kiezen’ te zeggen, maar Kim Kardashian (38) maakt van drama haar beroep. Zo onthulde ze in een recent interview wie haar favoriete zus is - ze heeft er nochtans veel om teleur te stellen.

Volgens Kim is Khloé dit jaar haar favoriete zus geweest. “Het verandert af en toe natuurlijk. Je weet wel, van jaar tot jaar. Maar ik heb het gevoel dat dit echt een Kim en Khloé jaar is geweest.” Kim heeft in totaal vier zussen, Khloé, Kourtney, Kendall en Kylie.

“Ik heb het eigenlijk altijd al meer gehad voor Khloé en Kourtney. Uiteraard kom ik met mijn halfzussen Kendall en Kylie ook goed overweg, maar met hen heb ik respectievelijk 16 en 17 jaar minder doorgebracht. Ik heb meer vrienden en avonturen gemeen met mijn oudere zussen. Ook al zullen Kourtney en ik ook altijd close zijn, Khloé en ik hebben de laatste tijd de meest hechte band.”

Kim heeft eigenlijk ook nog een broer, Robert Kardashian, met wie ze nog weinig contact heeft. Hem vermeldde ze helemaal niet in het interview.