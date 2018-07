Kim Kardashian aangeklaagd, moet mogelijk duizenden flesjes parfum vernietigen MVO

19 juli 2018

07u16

Bron: ANP 0 Celebrities Het bedrijf Vibes Media klaagt Kim Kardashian aan, omdat het logo van haar nieuwe parfum Vibes verdacht veel op dat van hen lijkt. De realityster zou hiervoor geen toestemming hebben gevraagd aan het marketingbedrijf uit Chicago, waardoor Vibes nu eist dat alle flesjes vernietigd worden en ze een schadevergoeding betaalt.

Het parfum Vibes is een van de drie geuren uit de Kimoji lijn, die dinsdag gelanceerd werd. Hulp van een peperduur PR bureau of advertenties had Kim niet nodig, die haar nieuwste producten zelf via social media presenteerde. En binnen 5 minuten al zo'n 5 miljoen dollar binnengeharkt zou hebben aan de verkoop.

Dat kwam mede door een aantal celebs aan wie Kim het parfum had opgestuurd, die haar via hun social media kanalen bedankten en het product de hemel inprezen.