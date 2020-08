Kim en Kanye praten niet meer over politiek (om huwelijk te redden) TDS

07 augustus 2020

09u45

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian (39) en Kanye West (43) hebben het voorlopig niet meer over politiek. Om de sfeer op vakantie een beetje gezellig te houden, heeft het koppel besloten dat onderwerp even achterwege te laten. Dat melden bronnen aan TMZ.



Het stel is nu op vakantie in het Caribisch gebied, maar het zou daarvoor ook al een tijdje niet over politiek hebben gesproken. Kanye wil, ongeacht wat Kim daarvan vindt, door met zijn politieke carrière. Dat zorgt voor de nodige spanningen tussen de twee.

De rapper heeft recentelijk wat uitspraken gedaan die bij Kim niet in goede aarde vielen. Zo zei hij dat hij bij Kim aandrong op een scheiding en op een abortus tijdens haar eerste zwangerschap. Het is al langer bekend dat het stel op politiek vlak nogal verschilt. Zo is Kanye tegen abortus, terwijl Kim zich al jaren inzet voor Planned Parenthood, een organisatie die zich juist inzet voor uitbreiding van de abortuswet.

