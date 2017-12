Kim en Kanye kunnen eindelijk miljoenenvilla in Optrekje van 20 miljoen dollar na drie jaar 'instapklaar' EDA

Bron: TMZ, Daily Mail, Us Weekly 0 Photonews Kim en Kanye Celebrities 'Oost West, thuis best'. Ruim drie jaar na de aankoop van hun 'Hidden Hills' mansion, hebben Kanye West en zijn eega Kim Kardashian eindelijk hun multimiljoenen villa betrokken. Het optrekje, dat ooit nog aan Lisa Marie Presley toebehoorde, was jarenlang onder constructie.

Photo News De Hidden Hills villa, nog ten tijde van het renovatieproces in november van dit jaar.

In 2014 kochten Kim & Kanye hun droomvilla, maar tot voor kort woonden ze nog steeds in hun andere villa in Bel-Air en eveneens bij Kim's moeder Kris. Nu is het celebrity koppel eindelijk 'van 't straat'. Samen met hun twee koters North (4) en Saint (2) -en na een uitgebreide renovatieperiode- hebben ze de ex-villa van Lisa Marie Presley (kostplaatje $20 million) betrokken.

Megalomane plannen lagen oorspronkelijk aan de oorzaak van de langdurige renovatie. Zo had het Amerikaanse koppel het idee om een speelkamer van twee verdiepingen te bouwen, een muziekstudio en een groteske filmzaal met Dolby surround sound. Daarnaast zijn ook de wat meer standaard zaken voorzien, zoals: een gigantische gym, een basketbalterrein, een kapsalon en een complete spa.

Heel die tijd bleven K & K in hun villa in Bel-Air wonen die ze vier jaar geleden kochten voor 9 miljoen dollar. Deze werd intussen verkocht voor 17,8 miljoen dollar, quasi het dubbele, aan een Oekraïense filantroop. Volgens TMZ was het de duurste verkoop ooit in de exclusieve Bel-Air Crest community.

Photo News De 'oude villa' in Bel-Air.

De verhuis komt net op tijd voor de gezinsuitbreiding. Kanye en Kim verwachten de komende weken een derde kindje dat via surrogaat ter wereld zal komen.

Photo News Kim met kinderen North en Saint