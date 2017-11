Kim en Kanye kondigen geslacht derde kind aan KV

20u45

Bron: ANP 0 Photonews © Photonews Celebrities Het derde kindje van Kim Kardashian en Kanye West wordt een meisje. De realityster maakte het geslacht van de baby bekend in de talkshow van Ellen DeGeneres.

De derde Kardashian-telg komt ter wereld via een draagmoeder.

Kim blikte in de show terug op de babyshower die ze afgelopen weekeinde organiseerde. "Ik wilde dat graag om aan mijn dochter North en zoontje Saint duidelijk te maken dat er een nieuw kindje op komst is", aldus de 37-jarige mediafiguur.

Volgens haar ziet North de komst van de baby al helemaal zitten. "Ze stelde voor om het speelgoed van haar babyzusje te bewaren tot ze er is", aldus Kim. Toen DeGeneres vroeg of ze daarmee het geslacht van de baby had verklapt, kon Kim dat alleen maar bevestigen.

Al langer deden geruchten de ronde dat het derde kindje van Kim en Kanye een meisje wordt. Het kindje komt naar verwachting eind januari ter wereld.