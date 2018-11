Kim en Kanye huren persoonlijke brandweerlui in om bosbranden te bestrijden TK

13 november 2018

08u55

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian en Kanye 'Ye' West hebben zich erg geliefd gemaakt bij hun buren door privébrandweermannen in te huren om de bosbranden in hun buurt te laten blussen. Dat meldt TMZ.

Nadat de brand dichtbij het huis van Kim en Kanye in Hidden Hills kwam, ondernam het stel meteen actie. Ze lieten zo snel mogelijk een aantal privé-brandweerlieden aanrukken. Omdat de twee in een doodlopende straat wonen, vroegen ze of de mannen meteen ook de huizen van hun directe buren veilig konden stellen. Anders bestond de kans op een domino-effect door de ligging van de huizen en zou alles in vlammen kunnen opgaan.

De miljoenenvilla van de familie West werd gered, net als die van hun buren. Tijdens de brand zochten Kim, Kanye, hun kinderen en de overige Kardashians hun toevlucht in een nabijgelegen hotel.