Kim en Kanye bereiden zich voor op baby nummer 4

07 maart 2019

07u57

Bron: E! News 0 Celebrities Kim Kardashian (38) en Kanye West (41) krijgen er nog dit jaar een vierde kindje bij. De familie West bereidt zich dan ook al volop voor op de komst van het nieuwe jongetje, dat via draagmoeder geboren zal worden.

Drie kinderen hebben realityster Kim Kardashian en haar man, rapper Kanye West, al: North (5), Saint (3) en Chicago (1). Daar komt binnenkort nog een vierde kindje bij, en daar hoort heel wat geregel bij, zo vertelt een vriend van de familie aan E! News. “Kim en Kanye zijn erg opgewonden! Het is echt een lichtpuntje in hun leven, met alles wat er momenteel gaande is in de familie. Momenteel zijn ze druk aan het werk in de kinderkamer in hun huis.” Maar er zijn ook meer logistieke problemen. “Ze denken ook na over de aanschaf van een nieuwe auto”, vertelt de bron. “Met vier kinderen, twee volwassenen en een paar nanny’s, moeten ze investeren in een auto waar de hele familie in past. De discussie blijft maar duren.”

In januari bevestigde Kim Kardashian dat er een vierde kindje onderweg was in het programma ‘Watch What Happens Live’. Ze vertelde diezelfde maand dat haar draagmoeder al een tijdje zwanger was. Ook Chicago werd met een draagmoeder verwekt, maar aangezien die vrouw zwanger was met haar eigen kind, werd er voor een andere draagmoeder gekozen. “Kim had die eerste keer zo'n positieve ervaring”, vertelt de bron. “Ze is erg blij om het opnieuw op deze manier te kunnen doen.” Omdat de realityster last heeft van een placenta accreta (een placenta die dieper en vaster aan de baarmoeder vastzit dan normaal), en risico loopt op zwangerschapsvergiftiging, kan ze zelf geen kinderen meer krijgen.