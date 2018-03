Kim Cattrall reageert op politieke droom Cynthia Nixon, maar is niet erg enthousiast MVO

23 maart 2018

06u52 0 Celebrities Cynthia Nixon zou graag gouverneur van New York worden. Waar haar 'Sex and the City'-collega Kristen Davis meteen haar steun toonde en zelfs al geld doneerde aan haar campagne, reageert actrice Kim Cattrall eerder koeltjes op het hele gebeuren.

"Ik steun en respecteer de beslissing van eender welke ex-collega om haar eigen carrièrekeuzes te maken", klinkt haar vage commentaar op Twitter.

De reactie komt er enkele weken na een schijnbaar dispuut tussen Cattrall en 'Sex and the City'-hoofdrol Sarah Jessica Parker. Parker reageerde gecondoleerd op een bericht waarin Cattrall aankondigde dat haar broer overleden was. De laatste schoot terug met "Ga weg, trut, jij bent geen vriendin van mij".

Eerder liet de actrice die jarenlang Samantha Jones vertolkte ook vallen dat ze nooit bevriend is geweest met haar 'Sex and the City'-collega's. "We werkten samen, maar dat was dan ook alles", meent ze.

