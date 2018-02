Kim Cattrall neemt afscheid van broer MVO

26 februari 2018

08u00 0 Celebrities Afgelopen weekend heeft Kim Cattrall in Schotland afscheid genomen van haar broer Chris, die onlangs na een vermissing dood werd aangetroffen nabij zijn huis in Canada. In Edinburgh werd een herdenkingsdienst voor hem gehouden, waarover Kim op Instagram schrijft.

"Dank u dominee Peter Sutton en dank aan al onze Schotse vrienden die ons vandaag aan het lachen hebben gemaakt. We hebben een kaarsje gebrand voor onze broer, zoon, vader en echtgenoot Christopher Adrian Alexander Cattrall. Voor altijd in ons hart. RIP xo".

Begin februari plaatste Kim een oproep op social media, nadat Chris spoorloos was. Niet lang daarna bleek haar broer overleden te zijn, wat voor diepe rouw zorgde. De 'Sex & The City'-actrice kreeg veel steun van fans en collega's, waaronder van Sarah Jessica Parker, met wie ze al maanden publiekelijk loopt te ruziën. SJP's berichtje viel niet in goede aarde bij 'Samantha'. Ze haalde genadeloos uit naar haar ex-collega: "Laat mij en mijn familie met rust. Je bent mijn vriendin niet."

Thank you to St Cuthbert’s Parish Minister in Edinburgh Reverend Peter Sutton and our wonderful, joyful Scottish friends for making us laugh today. Lighting a candle in memory of our brother, son, father, & husband, Christopher Adrian Alexander Cattrall. Forever in our thoughts. RIP xo Een foto die is geplaatst door null (@kimcattrall) op 24 feb 2018 om 15:24 CET