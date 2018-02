Kim Cattrall bedankt 'Sex and the City'-collega's voor steun MVO

07 februari 2018

06u43 0 Celebrities Kim Cattrall heeft via Instagram bedankt voor de steun die ze heeft gekregen tijdens de vermissing en na het overlijden van haar broer Chris. Ze noemde daarbij speciaal haar Sex And The City-collega's.

De afgelopen maanden voerden Kim en Sarah Jessica Parker een flinke ruzie via sociale en andere media. Die begon toen Sarah Jessica haar teleurstelling uitsprak over een derde 'Sex and the City'-film die op het laatste moment niet doorging. Al snel ontstonden geruchten dat dat was vanwege buitensporige eisen van Kim. Die liet echter via Twitter weten dat ze al een jaar eerder was afgehaakt voor een derde film. In een interview verklaarde ze wel dat Sarah Jessica "wat aardiger" had kunnen zijn tegen haar.

Vriendinnen

Het gekibbel ging verder toen Kim op de Britse televisie vertelde dat ze nooit echt vriendinnen is geweest met haar 'Sex And The City'-collega's. Sarah Jessica reageerde daar desgevraagd op in een interview: de actrice zei dat ze kapot was van die uitspraak van haar ex-collega.

Toen eerder deze week bleek dat de al zes dagen vermiste broer van Kim was overleden, reageerde Sarah Jessica op Instagram. Onder een post van haar oud-collega condoleerde ze Kim en haar familie. Ook 'Sex And The City'-actrice Cynthia Nixon reageerde op het bericht. Ze schreef aan Kim: "Wat een vreselijk nieuws. Het spijt me dat te moeten horen. Ik stuur je heel veel liefs."

De berichten van Sarah Jessica, Cynthia en haar andere volgers hebben Kim goed gedaan, liet ze dinsdag weten. "Ik wil graag mijn fans, vrienden en mijn 'Sex And The City'-collega's bedanken voor de overweldigende steun voor mij en mijn familie in de afgelopen 72 uur."

