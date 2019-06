Kim Basinger durft haar huis niet meer uit Redactie

20 juni 2019

12u11

Bron: PRIMO 0 Celebrities Kim Basinger (65) wil niet meer in het openbaar over straat komen, zo zeggen insiders. De actrice die in 1998 een Oscar won voor haar rol in ‘L.A. Confidential’, zou een irrationele angst hebben om naar buiten te gaan. “Ik kon mijn huis een half jaar lang niet verlaten”, vertelde de actrice eerder al over een paniekaanval die ze kreeg in het begin van haar carrière. “Ik huilde elke dag.”

Nu heeft de ex-vrouw van Alec Baldwin (61) zich alweer afgesloten van de buitenwereld. “Ze wordt verscheurd door agorafobie”, klinkt het. “Pleinvrees. Sinds haar Oscar nam ze amper nog filmrollen aan. Haar laatste job was een korte cameo in 2018, in ‘Fifty Shades Freed’.”

Zelf geeft de actrice toe dat ze een slaaf is van haar fobie. “Voor een grote menigte staan verlamt me”, zegt ze. “Ik heb op de set al gewerkt met slangen en ik heb gezwommen in een wilde zee, allemaal geen probleem! Maar die Oscar in ontvangst nemen? Ik dacht dat ik zou flauwvallen.” Basinger zou nu hypnose overwegen om van haar probleem af te geraken. “Ze is wanhopig”, menen insiders. “Op dit punt wil ze álles proberen.”