Kijk binnen in de nieuwe villa van Eva Longoria KDL

16u18 0 Photonews Eva Longoria trakteerde zichzelf en haar man op een nieuwe villa Celebrities 'Desperate Housewives'-actrice Eva Longoria en haar man José Antonio Bastón hebben zichzelf op een nieuwe villa getrakteerd.

Het koppel legde bijna 11,5 miljoen euro op tafel voor het stekje in Beverly Hills. Voor die prijs krijgen ze acht slaapkamers, heel wat badkamers, een wijnkelder en een badkamer die je in een wellnesscentrum zou kunnen terugvinden. Als Eva en José ongestoord kunnen sporten is dat ook geen probleem. In de tuin is er naast een zwembad ook een tennisveld aangelegd.

Photo News Het keukeneiland doet ook dienst als ontbijttafel.

Photo News De keuken is voorzien van alle snufjes.

Photo News De villa telt acht slaapkamers.

Photo News De lichtkoepel zorgt voor heel wat daglicht.

Photo News Eva en José zijn duidelijk dol op kunst.

Photo News Het tweede salon heeft zicht op het zwembad.

Photo News Er zijn ook voldoende garages.

Photo News Uitrusten kunnen Eva en José aan het zwembad.

Photo News Ook aan een buitenkeuken werd gedacht.

Photo News Zag je ooit al zo'n immense badkamer?

Photo News Het bureau van Eva baadt in de zon.

Photo News Bij het huis hoort ook dit tennisveld.

Photo News Aperitieven kunnen José en Eva in hun eigen wijnkelder.

Photo News De ronde eettafel maakt tafelen extra gezellig.