Kijk binnen: 'Bridesmaids'-ster Kristen Wiig koopt villa van 2,5 miljoen

15u40

Bron: Trulia 0 GETTY/TRULIA Celebrities Kristen Wiig, die doorbrak met haar rol in 'Bridesmaids', heeft in Pasadena, een stad in Californië, een prachtige villa gekocht. De actrice heeft 2.960.000 dollar, omgerekend ruim 2,5 miljoen euro, betaald voor haar nieuwe stek.

De knappe villa heeft 4 slaapkamers en 4 badkamers. Het is een waar juweeltje, die in het midden van de eeuw werd opgetrokken. De wanden van glas, het zwembad, de ingebouwde spa, en tuinen zijn grote troeven. Binnen en buiten vloeien naadloos in elkaar over. De woonst heeft een bewoonbare oppervlakte van bijna 320m².

Bekijk hier de beelden, er is veel om jaloers op te zijn.

