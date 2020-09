Kid Rock (49) 'trouwt' met 88-jarige Loretta Lynn SDE

01 september 2020

13u40 0 Celebrities Zanger Kid Rock (49) is afgelopen weekend 'getrouwd' met de 88-jarige country-artieste Loretta Lynn. De twee grepen hun kans tijdens een ceremonie voor Loretta’s zoon, al bleek de heuglijke verbintenis vooral een grapje onder vrienden te zijn.

Afgelopen weekend hernieuwden Ernie en Crystal, de zoon en schoondochter van countryzangeres Loretta Lynn, hun huwelijksgeloften. De zangeres maakte van de gelegenheid gebruik om de show te stelen, samen met zanger Kid Rock. “Het werd behoorlijk geschift! We hebben elkaar altijd geplaagd dat we met elkaar moesten trouwen", schreef Loretta later op sociale media. “Dus ja! De priester was er al, dus besloten we om gewoon wat plezier te maken. Sorry meisjes, hij is nu bezet", klonk het enthousiast. Op foto’s van het evenement was te zien hoe Kid Rock op z'n knie ging zitten en een ring om haar vinger schoof.

Een dag later bleek (gelukkig?) dat het om een uit de hand gelopen grap ging. “Dat heeft niet lang geduurd”, grapte Loretta bij enkele foto’s van haar ‘valse’ echtgenoot. “Maar het was wél plezant! Ik neem aan dat ik jullie allemaal moet laten weten dat het gewoon een grapje was: Kid Rock en ik zijn dit weekend niet getrouwd, maar hebben wel veel plezier gemaakt.”

Loretta was bijna vijftig jaar getrouwd met Doolittle ‘Mooney’ Lynn, tot z'n dood in 1996. Het koppel had zes kinderen samen. Ondanks z'n regelmatige overspel en alcoholverslaving, kijkt ze toch positief op hun relatie terug. “Hij dacht dat ik bijzonder was, meer bijzonder dan wie dan ook in de wereld, en hij zorgde ervoor dat ik dat nooit vergat”, schreef ze in 2002 in haar memoires. “Hij was m’n veiligheid, mijn vangnet. Hij was een goede man en een harde werker. Maar hij was ook alcoholverslaafd, en dat heeft gevolgen gehad voor ons huwelijk.”

Ook Kid Rock was al eens eerder getrouwd. In 2006 stapte hij in het huwelijksbootje met Pamela Anderson, maar dat bleef slechts 17 dagen duren.