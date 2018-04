Khoé Kardashian twijfelt over achternaam dochtertje na overspel van haar vriend MVO

18 april 2018

10u48 0 Celebrities Khloé Kardashian twijfelde heel erg aan de achternaam van haar pasgeboren dochter True, nadat ze hoorde over het overspel van haar vriend Tristan Thompson.

"Ze overwoog het serieus om de naam van Thompson naar Kardashian te veranderen op het laatste moment", zo zeggen insiders. Uiteindelijk werd dochter True toch True Thompson gedoopt, al zou Khloé daar nog steeds gemengde gevoelens over hebben.

"Ze twijfelt nog altijd of ze wel de juiste keuze heeft gemaakt. Dat komt omdat ze op het moment dat ze de geboorteakte moest invullen nog steeds onzeker was over haar beslissing."

Ook bestelde Khloé een stel dure babydekens bij de luxueuze kinderzaak Petit Tresor in Beverly Hills. De leverancier werd verteld dat hij moest wachten met het borduren van de initialen tot Kardashian haar beslissing had gemaakt. De bestelling die werd doorgegeven was wel degelijk T.T.. "Maar daar zal ze altijd met een pijnlijk gevoel op terugkijken."