Khloé spreekt voor het eerst over breuk met Tristan in ‘Keeping Up With The Kardashians’: “Ik ben gebroken” MVO

24 mei 2019

07u44 0 Celebrities In de komende aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ praat Khloé voor het eerst over haar pijnlijke breuk met Tristan Thompson. Ook haar halfzus, Kylie Jenner, vertelt over hoe ze Jordyn Woods - het meisje met wie Tristan Khloé bedroog - aan de deur zette.

De Kardashians deelden de trailer voor de volgende aflevering via hun sociale media. Daarin is te zien dat het volledig over de breuk tussen Khloé en Tristan zal gaan. Die laatste bedroog Khloé terwijl ze zwanger was, maar zij besloot om hem toch nog een kans te geven. Toen het dit jaar echter uitkwam dat hij haar opnieuw had bedrogen, deze keer met Jordyn Woods, de beste vriendin van Kylie Jenner, barstte de bom.

Khloé en Tristan gingen uit elkaar. Jordyn, die inwoonde bij Kylie, werd prompt aan de deur gezet. In de trailer is te zien hoe Kylie de kant van haar familie kiest. “Weet dat ik van je hou”, vertelt ze Khloé. Wanneer zus Kim Kardashian haar eraan herinnert dat Jordyn haar beste vriendin is, antwoordt ze alleen: “Maar ze heeft het verprutst.”

Khloé wordt emotioneel wanneer ze over de gebeurtenissen vertelt. “Ik ben gebroken, door zo veel dingen... Ik ben niet gewoon een tv-show”, huilt ze. “Dit is mijn léven.”

Khloé gaf Jordyn aanvankelijk de schuld van haar gefaalde relatie, maar kwam op haar woorden terug en gaf toe dat het volledig aan Tristan lag. Tristan en Khloé hebben samen een dochtertje, True.

‘Keepig Up With The Kardashians’ wordt deze zondag uitgezonden op de Amerikaanse zender E!.

Still to come on this season of Keeping Up with the Kardashians pic.twitter.com/Zd54s8sq1D Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link