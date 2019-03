Khloe Kardashian wil volledig hoederecht over baby True (en Tristan sputtert niet al te zeer tegen) SD

11 maart 2019

15u30

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities In februari brak realityster Khloe Kardashian (34) met de vader van haar kind, Tristan Thompson (27), nadat geruchten over overspel met een vriendin van de familie haar bereikten. De basketballer heeft zijn kind sinds de breuk niet meer gezien, en dus wil Kardashian het volledige hoederecht over dochtertje True (10 maanden) krijgen.

Khloe bevindt zich momenteel in Los Angeles, haar ex-vriend verblijft in New York. Die afstand blijkt nu toch te ver voor Tristan, die naar verluidt geen moeite doet om zijn dochtertje te zien. Een vriend van Khloe vertelt aan HollywoodLife dat de realityster erg teleurgesteld is in het gedrag van haar ex. “Khloe is helemaal niet van plan om True naar Tristan te brengen. Toen hij afgelopen februari in Los Angeles was tijdens zijn vakantie, smeekte Khloe hem om True te zien, maar hij was niet geïnteresseerd. Ze is dan ook niet van plan om nu veel moeite te doen om de baby naar hem te brengen. Daarenboven heeft Tristan ook niet achter True gevraagd, en dat vindt Khloe heel erg voor haar. Ze hoopt echt dat Tristan beter zijn best gaat doen.”

Gezien de situatie wil Khloe dus graag het volledige hoederecht over haar dochtertje krijgen. Ze denkt dat dat in het voordeel van haar kind zal zijn. “Gezien Tristan’s gebrek aan interesse in True, maakt Khloe zich geen zorgen dat ze het volledig hoederecht over True niet zal krijgen", vertelt de bron. “Tristan reist heel veel, dus dat lijkt ook niet echt in het belang van de baby.” Ook Thompson zelf lijkt niet echt te willen vechten voor het hoederecht. “Tristan houdt van True en wil graag een goede vader zijn, samen met Khloe, maar het is moeilijk”, vertelt een andere bron. “Hij is druk aan het werk. Tristan is blij dat Khloe True een stabiele thuis kan geven, dicht bij familie, dus eigenlijk vindt hij het goed als zij het hoederecht over hun baby zou krijgen.”

Tussen Khloe en Tristan lijkt het nu definitief voorbij. Nadat er vlak voor de geboorte van True al geruchten over overspel opdoken, gaf de realityster hem toch een tweede kans, maar de kus met Jordyn Woods, een vriendin van de familie, bleek te veel van het goede te zijn. Ze zette hem aan de deur. Tristan laat het in ieder geval niet al te zeer aan zijn hart komen, en wordt in New York regelmatig met dezelfde vrouw, model Karizma Ramirez, gespot. Die houdt echter hardnekkig vol dat er niets romantisch gaande is tussen de twee.