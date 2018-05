Khloé Kardashian voor het eerst met dochtertje True gespot KDL

07 mei 2018

15u18

Drie weken na de geboorte van haar dochtertje True, is Khloé Kardashian (33) voor het eerst met het meisje in het openbaar gespot.

Khloé Kardashian heeft er geen aangename weken opzitten. Niet lang voor ze van haar dochtertje True beviel, kwam de realityster te weten dat haar vriend, basketbalspeler Tristan Thompson, haar met een aantal vrouwen bedrogen had. Khloé zelf heeft zich nog niet uitgesproken over het overspel of de gevolgen daarvan, maar volgens insiders zou ze Tristan nog een kans willen geven en dat lijkt Khloé zonder woorden ook te bevestigen. Ze werd immers gespot toen ze afgelopen week met Tristan ging lunchen en ze moedigde Tristan ook aan tijdens een basketbalwedstrijd.

Mooi figuur

Naast het nieuws over hun relatie, wachten fans ook ongeduldig op de eerste foto van True. Sinds de geboorte van het meisje, heeft Khloé namelijk nog geen foto gedeeld van haar pasgeboren dochtertje. Haar fans moeten zich voorlopig gelukkig stellen met het feit dat Khloé voor het eerst naar buiten is gekomen met True. Om ervoor te zorgen dat niemand haar dochtertje te zien kreeg, drapeerde Khloé een tetradoek over de kinderwagen. Op sociale media zijn fans van Khloé ook alvast lovend over het figuur van Khloé. Het lijkt erop dat ze, net als haar (half)zussen, Kim, Kourtney en Kylie, geen last heeft om de zwangerschapskilo's kwijt te spelen.