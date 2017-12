Khloe Kardashian verklapt wanneer ze haar eerste kindje verwacht: "Ik ben zes maanden zwanger" KDL

09u31

Bron: Daily Mail 0 ANP Kippa Celebrities Na maandenlange geruchten bevestigde Khloe Kardashian vorige week dat ze zwanger is. Nu heeft het zusje van Kim Kardashian ook bekendgemaakt wanneer ze haar eerste kindje met haar vriend Tristan verwacht.

"Volgende week zal ik zes maanden zwanger zijn", vertelde ze aan een fan op sociale media. Enkele dagen voordien maakte Khloe het heuglijke nieuws bekend via haar Instagrampagina met een foto van haar bolle buik. "Ik heb hier zo lang op gewacht en heb altijd vertrouwen gehad dat God het juiste moment voor mij zou uitkiezen. Dat is nu gebeurd. Tristan, dank je wel voor jouw liefde. Je behandelt me als een koningin en jij geeft me het gevoel dat ik de mooiste vrouw op aarde ben! Dankzij jou ben ik straks moeder, dat is simpelweg magisch. Je maakt me zo ontzettend gelukkig, liefje!"

Ondertussen volgde ook al een tweede foto van haar buikje. Dit keer schitterde Khloe in in een fonkelende, zilveren kerstoutfit.

✨Merry Christmas!! May you sparkle and shine this festive season, may all of your wishes and dreams come true. I pray that we all may feel this happiness all year round. God bless you! ✨ #BabyBump🤗 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 25 dec 2017 om 22:14 CET