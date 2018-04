Khloé Kardashian verklaart opvallende naam dochtertje: "Ze is vernoemd naar haar overgrootvader" MVO

Bron: ANP 0 Celebrities De bijzondere naam van de dochter van Khloé Kardashian komt uit de familie. Khloé's moeder Kris liet maandag weten dat kleine True is vernoemd naar haar overgrootvader én betovergrootvader.

"Ik ben zo blij mijn lieve kleindochter True te verwelkomen", schreef Kris maandag op Instagram. "Leuk weetje: mijn opa aan mijn vaders kant heette True Otis Houghton. Mijn vaders naam was Robert True Houghton. Dus ik ben er in de wolken van dat Khloé haar dochter True heeft genoemd."

Op social media werd minder enthousiast gereageerd op de naam van Khloé's dochter. Veel mensen noemden het ironisch dat de realityster haar kind een naam had gegeven die verwijst naar waarheid en trouw, terwijl de vader van de baby, Tristan Thompson, net verwikkeld is in een overspelschandaal. Enkele dagen voor de geboorte van True kwamen verschillende beelden naar buiten van Tristan met andere vrouwen in clubs en hotels.