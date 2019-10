Khloé Kardashian vergeeft ex zijn slippertjes: “Ik wil dat onze dochter omringd wordt door liefde” Redactie

15 oktober 2019

22u00

Bron: ANP 0 Celebrities Khloé Kardashian koestert geen wrok meer tegenover haar ex Tristan Thompson. De realityster heeft de basketballer dan ook vergeven dat hij haar meerdere keren heeft bedrogen, zegt ze in de podcast On Purpose.

De 35-jarige Khloé moet de breuk met Tristan wel nog verwerken en is daarom ook nog niet klaar voor een nieuwe relatie. "Ik heb me nog niet op het daten gestort. Ik wil nu ook niet daten en heb ook geen haast om dat te doen. Ik vind mijn leven goed zoals het nu is en ik heb daarnaast niet veel nodig", zegt de realityster, die Tristan in februari aan de kant zette toen bleek dat hij haar had bedrogen met de beste vriendin van haar zusje Kylie Jenner. "Ik focus me nu vooral op het verwerkingsproces.”

Khloé denkt ook dat het gezonder voor haar is om haar ex te vergeven. "Ik denk niet dat hij een slecht mens is. We maken allemaal fouten en zijn allemaal menselijk. Het gaat me alleen maar pijn doen om aan boosheid vast te houden en de slachtofferrol te spelen.”

Ook voor True, haar dochter, vond de realityster het belangrijk om weer door én deur te kunnen met Tristan. "Ik wilde mijn dochter laten zien dat het goed is en iets moois is om haar vader te vergeven. Hij is een goed mens. Misschien pasten hij en ik wel niet goed bij elkaar en dat is oké. Er is niemand dood. Ik wil dat True altijd alleen maar wordt omringd door liefde. Ik weet dat baby's energie kunnen voelen dus ik probeer zoveel mogelijk positiviteit te voelen.”