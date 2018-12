Khloé Kardashian verdedigt haar ‘verdwenen’ broer Rob: “Mijn broer is mijn wereld” KD

24 december 2018

22u10

Khloé Kardashian heeft uitgehaald naar een fan die haar ervan beschuldigde niet meer om haar 'verdwenen' broer te geven. "Hij is mijn wereld", reageert de ster verontwaardigd op sociale media.

“Het is een schande dat Rob Kardashian een lid is van de familie terwijl hij nooit vernoemd wordt”, schreef een fan onder een foto van Khloé met haar zussen. De bekende Kardashian en Jenner-zusjes hebben immers nog een minder bekende broer, Rob. Op de sociale media van de meiden is hij nergens te bespeuren en in hun tv-show ‘Keeping Up With The Kardashians’ komt hij al enige tijd niet meer in beeld.

Dat heeft echter niets met een ruzie te maken, maar met een keuze van Rob zelf, zo vertelden de Kardashians eerder al. De man probeert zich sinds de breuk met Blac Chyna terug te trekken uit de spotlight. Hij heeft dus wel nog contact met zijn familie, alleen wordt dat niet op televisie en sociale media getoond. Zijn dochtertje Dream is wel overal te zien.

Khloé haalde dan ook zwaar uit naar de fan die haar betichtte niet meer om haar broer te geven. “Mijn broer is mijn wereld! Hij is een koning! Het is een schande dat je ons niet kan respecteren voor het respecteren van zijn privacy. Je zou niet moeten reageren als je niet echt geïnformeerd bent over onze familie.”