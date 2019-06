Khloé Kardashian: “Tristan Thompson dreigde met zelfmoord na schandaal rond Jordyn Woods” MVO

24 juni 2019

18u47

Tristan Thompson (28) zou gedreigd hebben zelfmoord te plegen nadat hij had bekend te zijn vreemdgegaan met Jordyn Woods. Dat beweert zijn ex Khloé Kardashian (34) in de nieuwste aflevering van 'Keeping Up with the Kardashians'.

In de aflevering vertelt Khloé over de berichtjes die de basketballer haar stuurde nadat ze hem had geconfronteerd met zijn affaire met Jordyn. Daarin betuigde hij niet alleen zijn spijt. “Hij zei: ik kan niet stoppen aan jou te denken en de puinhoop die ik heb veroorzaakt”, herinnert Khloé zich. “Hij doet dat om een reactie van mij te ontlokken. Dus is het geoorloofd om zomaar ‘ik ga zelfmoord plegen’ te zeggen? Dat is waanzin.”

Khloé verbrak haar relatie met de basketballer afgelopen februari nadat hij gezoend zou hebben met Jordyn, de beste vriendin van Khloés zusje Kylie Jenner. Daarvoor had Thompson haar ook bedrogen. Hij ging vreemd met verschillende vrouwen toen Khloé zwanger was van hun dochtertje.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.