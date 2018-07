Khloé Kardashian steunt kersverse moeders na bikinifoto: "Natuurlijk is mijn lichaam nog niet perfect" TK

Dit weekend postte Kendall Jenner een bikinifoto van haar zus Khloé online. Op dat beeld ziet de kersverse mama er alweer helemaal strak uit, maar dat komt niet overeen met de realiteit. Dat stelt de realityster, die in april beviel van dochter True, zelf op Twitter.

"Ik zie nu pas de video die Kendall deelde van mij in een bikini ", schreef Khloé gisteren over de Instagram Story, die veel werd gedeeld op entertainmentsites. Die schreven dat de jonge moeder haar platte buik alweer terug had, amper elf weken na haar bevalling. Khloé zelf gaf er een andere verklaring aan: "Godzijdank weet Kendall vanuit welke hoek ze moet filmeen, want ik zie er niet zo uit als in die video." Volgens Khloé is de foto erg flatterend omdat ze erop op haar rug ligt.

De realityster gaf eerder al aan dat ze het vervelend vindt als media een vertekend beeld geven van hoe zij herstelt van haar zwangerschap en bevalling. "Ik hou er echt niet van als er wordt geschreven dat ik een enorm aantal kilo's ben verloren op korte tijd, of als mensen beweren dat ik een belachelijk dieet volg", deelde ze een paar weken geleden op Twitter. "Dat geeft een verkeerde boodschap. Ik geloof in het veranderen van je eetpatroon. Diëten zorgen meestal niet voor een langetermijnresultaat. Ik ben er ook van overtuigd dat sporten ongelooflijk gezond is, maar dat iedereen dat moet doen op een manier die in zijn leven past."

And I’m just seeing that Kendall posted a video of me in a bikini… Thank God she knows her angles LOL cuz I do not look like I did in that video LOL laying down is a game changer. I had an hour to hang with Kenny while True was napping. Khloé(@ khloekardashian) link