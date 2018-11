Khloé Kardashian spendeerde Thanksgiving met man die haar bedroog tijdens zwangerschap MVO

23 november 2018

11u07

Bron: ANP 0 Celebrities Khloé Kardashian (34) heeft Thanksgiving thuis in Cleveland doorgebracht met haar vriend Tristan Thompson (27) en hun dochtertje True (7 maanden).

De media speculeerden er lustig op los voorafgaand aan deze belangrijke Amerikaanse feestdag, waar de realityster de dag zou doorbrengen. Dus niet bij haar familie in Los Angeles, maar ver weg in Ohio, waar ze nog altijd hard werkt aan het creëren van een ‘thuis’ voor haar, Tristan en de baby, meldt People Magazine.

Khloé deelde een aantal kiekjes via haar Instagram Stories om haar fans te laten zien hoe ze Thanksgiving vierde. Er waren vooral veel zoetigheden te zien, zoals taarten, donuts en cupcakes.

Volgens een insider wilde de Kardashian-telg deze feestdag hoe dan ook in Cleveland vieren. “Tristan heeft een wedstrijd met zijn basketbalteam en kon met geen mogelijkheid naar LA. En aangezien het de eerste Thanskgiving is van True, besloot Khloé dat ze het dan samen in Cleveland zouden vieren.

Khloé heeft nog altijd een stroeve verhouding met Tristan, nadat hij haar met meerdere vrouwen bedroog tijdens de zwangerschap van True. De realityster vindt het voor nu het allerbelangrijkst dat haar dochter opgroeit met een aanwezige vader en moeder.