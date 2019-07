Khloé Kardashian reageert op kritiek: “Ja, ik kies ervoor om mijn dochter te verwennen” SD

Bron: HL 0 Celebrities Enkele dagen geleden plaatste Khloé Kardashian (35) een filmpje online van haar dochtertje True (15 maanden) in een roze mini-Bentley. Schattig, zou je denken, maar het leverde de realityster ook erg veel commentaar op.

Zo reageerde een zekere Mike: “Geweldig, nog een Kardashian in een Bentley. Jullie zijn je zo onbewust van hoe die buitensporige uitgaven eruitzien naar de buitenwereld toe. Ik vond het verhaal van je familie echt geweldig, maar nu kan ik het niet langer aanzien hoe jullie al dat geld verspillen aan waardeloos materialisme. Het is echt triestig.”

Khloé Kardashian liet zich dat niet zomaar zeggen en reageerde op de commentaar. Ze zei: “Je weet dat dit geen echte Bentley is, hé? Het is speelgoed. Er is geen reden om triest te worden van een baby in een speelgoedauto. Hoe het ook zij, het spijt me dat je je zo voelt, en heb nog een geweldig weekend. Focus je op de dingen die je gelukkig maken. Lach!” Mike was best tevreden met dat antwoord en reageerde: “Ik vind het fijn dat je reageert. Het is iets om over na te denken. Je hebt zoveel invloed en je hebt zoveel impact gehad op veel mensen. Er zijn altijd manier waarop we onszelf kunnen verbeteren, mijzelf 100% inclusief.”

Khloé schreef daarop: “Ik apprecieer dit erg, veel meer dan je eerste bericht. Ik kan dit verwerken vanwege de manier waarop je het geschreven hebt. Ik hoor je. Ik geloof persoonlijk niet dat we alleen maar ‘geld uitgeven aan waardeloos materialisme’. Ik ben hier niet om te bewijzen wat ik wel of niet doe. Maar ik kan wel zeggen dat ik ‘s nachts naar mezelf kan kijken in de spiegel en goed kan slapen omdat ik weet dat ik een goede persoon ben. Het leven draait om balans. Ja, ik kies ervoor om mijn dochter te verwennen. Ik wil haar verwennen met liefde én met materiële dingen. Ze zal ook opgevoed worden met waarden, verantwoordelijkheden, klusjes, respect en zelfliefde. We werken allemaal hard en we kunnen dus kiezen hoe we ons geld besteden op een manier die we zelf kiezen. Ik hoop dat dat ook duidelijk is naar de ‘buitenwereld' toe, om met liefde boven alles uit te stijgen”, eindigde ze haar betoog.