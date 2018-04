Khloé Kardashian maakt show over moordende zussen IB

10 april 2018

03u30

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Khloé Kardashian gaat een serie produceren over zussen die moorden plegen. Het programma moet volgend jaar te zien zijn op ID, de crimezender van Discovery.

"Als zelfverklaarde True Crime-verslaafde wil ik graag deze verhalen vertellen over de band die zussen hebben en hoe dat vreselijk mis kan gaan", laat Khloé weten in een verklaring aan de New York Post. Ze laat daarbij in het midden of het onderwerp iets te maken heeft met de band met haar eigen zussen, Kourtney en Kim Kardashian en Kendall en Kylie Jenner.

Twisted Sisters

De zesdelige serie van Khloé gaat Twisted Sisters heten en moet uit zes delen bestaan. Elke aflevering vertelt het verhaal van een stel moordende zussen, waarbij sommigen het op elkaar hebben voorzien, terwijl andere zussen samenwerken om iemand te doden.