Khloé Kardashian lanceert zonnebrillencollectie KDL

15u43 0 Celebrities Khloé Kardashian, de jongste van de Kardashianzusjes, moet nog officieel bevestigen dat ze haar eerste kindje verwacht, maar ondertussen is ze wel 'bevallen' van een collectie zonnebrillen. De realityster bracht de lijn op de markt met DIFF Eyewear.

Photo News Khloe Kardashian staat zelf model voor de collectie.

In de Koko line kan je kiezen tussen vier monturen in aviatorstijl waarvan de glazen in het geel, roze, blauw of grijs zijn. Voor de bril betaal je 85 dollar, omgerekend zo'n kleine 72 euro. Khloé staat zelf model voor de collectie.

Photo News Khloé Kardashian

Photo News Khloé Kardashian

Photo News Khloé Kardashian

Photo News Khloé Kardashian

Photo News Khloé Kardashian