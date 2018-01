Khloe Kardashian kopieert de zwangerschapsstijl van haar zus Kim KDL

10u42 0 RV en Photonews Khloe was duidelijk fan van de zwangerschapsstijl van haar zus Kim. Celebrities Khloe Kardashian is ondertussen zo'n zes maanden zwanger en sinds ze het heuglijke nieuws bekendmaakte, verstopt de realityster haar bol buikje niet langer. Meer nog, ze haalt zelf inspiratie uit de zwangerschapsstijl die haar zus Kim had tijdens haar twee zwangerschappen.

- De zwarte jurk met het doorschijnende stukje

De zusjes zetten hun buikje graag in the picture door er een doorschijnend stukje stof over te draperen.

RV en Photonews

- De glinsterende jurk

Khloe toonde haar bolle buik voor het eerst volledig in een glinsterende zilveren jurk. Kim droeg een gelijkaardige jurk toen ze in 2015 op het Met Gala te gast was. Kort nadien kondigde ze aan dat ze zwanger was van haar tweede kindje.

RV en Photonews

- De lange satijnen jas

Een jurkje en een lange satijnen jas? Khloe en Kim zijn er dol op.

RV en Photonews

- De parka én neutrale tinten

Tijdens haar beide zwangerschappen trok Kim regelmatig een soort parka aan. Ook Khloe volgt die stijl. Net als de combinatie met neutrale tinten.

RV en Photonews