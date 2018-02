Khloe Kardashian kon bijna niet stappen toen ze net zwanger was KDL

26 februari 2018

13u38

Bron: ANP 0 Celebrities Khloé Kardashian (33) is ondertussen zo'n zeven maanden zwanger van haar eerste kindje, maar de realityster had het in het begin van de zwangerschap erg moeilijk.

Khloé kon namelijk bijna niet meer stappen en voelde zich continu misselijk nadat ze progesteron-supplementen had geslikt aan het begin van haar zwangerschap. Dat blijkt uit de nieuwe aflevering van 'Keeping Up With The Kardashians', de realityreeks rond de bekende zusjes Kardashian. Die werd zondagnacht in Amerika uitgezonden. De dokter had de progesterontabletten voorgeschreven toen bleek dat ze lage waarden had, maar het supplement had een slecht effect op Khloé. Ze was elke nacht ziek.

Khloé vertelde dat de problemen met de progesteronwaardes slechts één van de redenen was om de zwangerschap aanvankelijk geheim te houden voor de buitenwereld. "Je moet het niet te vroeg vertellen. Er kunnen zoveel complicaties zijn." Eind vorig jaar liet ze pas weten in verwachting te zijn.

With great love... 💌 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 21 feb 2018 om 17:38 CET