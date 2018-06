Khloé Kardashian heeft moeite met borstvoeding KD

08 juni 2018

15u18 0 Celebrities Khloé Kardashian (33) is dolgelukkig met haar dochtertje True, al is niet alles rozengeur en maneschijn. De reality-ster heeft moeite met borstvoeding.

Khloé Kardashian krijgt sinds de geboorte van haar dochter vaak de vraag of ze al dan niet borstvoeding geeft. De ster vertelt in een filmpje op haar eigen app dat ze genoodzaakt is om op flessenvoeding te vertrouwen. "Ik produceer niet genoeg melk", klinkt het. "Ik moet dus wel elke keer een flesje geven."

De blonde Kardashian vertelt in één adem ook hoe flessenvoeding haar tijd en energie uitspaart, vooral wanneer True 's nachts honger krijgt. Ze oogde dan ook uitgerust op de wedstrijd van haar partner Tristan Thompson. De twee weigeren zich voorlopig uit te spreken over hun relatiestatus na het schandaaltje rond de sporter. Haar aanwezigheid op de tribune doet vermoeden dat het duo nog steeds samen is.