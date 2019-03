Khloé Kardashian heeft het even gehad met mannen: “Ik ga lange tijd niet meer daten” MVO

'Keeping Up With The Kardashians'-ster Khloé Kardashian (34) zet haar liefdesleven op een laag pitje na de breuk met de ontrouwe Tristan Thompson (28), die haar meermaals bedroog.

Kardashian brak met haar vriend na geruchten over een affaire met Jordyn Woods, de beste vriendin van Khloé’s halfzus Kylie Jenner. Tristan bedroog haar al eerder, toen de realityster zwanger was van hun dochter, True. Ze gaf de relatie toen nog een laatste kans, maar nu gooit ze de handdoek in de ring.

“Ik ga een héél lange tijd niet meer daten”, zegt ze. Insiders beamen dat Khloé tijd nodig zal hebben voor ze opnieuw iemand kan vertrouwen. “Dit is al de tweede keer dat ze bedrogen werd, het zal even duren voor ze opnieuw een man in haar leven wil.” Toch zal ze Tristan niet volledig buitensluiten. “Ze wil dat hij deel uitmaakt van True haar leven. Volgende maand is hij dan ook uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van zijn dochter. Het zal moeilijk zijn voor Khloé, maar ze wil dat True haar vader kent. De rest van de familie is ook razend op Tristan, dus er zullen zeker spanningen zijn als hij komt opdagen...” Zo zou Kim Kardashian al hebben verklaard dat ze Tristan nooit meer wil zien.

Kylie Jenner zette Jordyn, die bij haar inwoonde, aan de deur nadat de geruchten over haar en Tristan de kop opstaken.