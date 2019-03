Khloé Kardashian excuseert zich bij de minnares van haar vriend: “Haar treft geen schuld” KD

03 maart 2019

11u55 0 Celebrities Khloé Kardashian (34) heeft publiekelijk haar excuses aangeboden aan Jordyn Woods (21). De realityster kreeg veel kritiek omdat ze na het bedrog van haar partner alle schuld voor haar relatiebreuk aan Jordyn gaf. “Jordyn treft geen schuld”, zegt ze nu.

Jordyn Woods, de vrouw waarmee Tristan Thompson zijn partner Khloé bedroog, heeft deze week in de talkshow ‘Red Table Talk’ haar verhaal gedaan. De twintiger, die de beste vriendin is van Kylie Jenner, had een affaire met basketballer Tristan Thompson terwijl hij nog een relatie had met Khloé. Het is niet de eerste keer dat Tristan van ontrouw wordt beschuldigd, maar dat hij aanpapte met de beste vriendin van een familielid vinden veel fans van de Kardashian-clan een brug te ver. Maar waar de fans ook moeite mee hebben, is dat Khloé alle schuld aan Jordyn geeft. Zij vinden dat de blaam ook deels bij Tristan ligt en dat Jordyn niet alle schuld mag krijgen. Daar is Khloé het nu plots mee eens, zo zegt ze op Twitter.

(lees verder onder de tweet)

This has been an awful week & I know everyone is sick of hearing about it all (as am I). I’m a rollercoaster of emotions & have said things I shouldn’t have. Honestly, Tristan cheating on me & humiliating me, wasn’t such a shock as the first time. Khloé(@ khloekardashian) link

“Dit is een vreselijke week geweest en ik weet dat iedereen het beu is om er nog iets over te horen. Ik bevind me op een rollercoaster van emoties en ik heb dingen gezegd die ik niet had mogen zeggen", aldus Khloé. “Om eerlijk te zijn, was het niet zo’n grote shock dat Tristan me bedroog en vernederde. Wat het zo pijnlijk maakt, is gekwetst worden door iemand die zo dicht bij me staat. Iemand van wie ik hou en wie ik behandel als een kleine zus. Maar Jordyn treft geen schuld voor mijn relatiebreuk. Dit is Tristan zijn fout.”

(lees verder onder de tweet)

What’s been harder & more painful is being hurt by someone so close to me. Someone whom I love & treat like a little sister. But Jordyn is not to be blamed for the breakup of my family. This was Tristan’s fault. Khloé(@ khloekardashian) link

Eerder deze week klonk de ster nog helemaal anders. Meteen na het interview stuurde ze publiekelijk een boos bericht naar Jordyn. “Waarom lieg je?”, vroeg ze aan de beste vriendin van haar halfzus Kylie Jenner. “Wees toch eerlijk met je verhaal. Jij bent de reden van mijn relatiebreuk.” Het ziet er naar uit dat Khloé nu bijgedraaid is en de blaam bij Tristan legt.

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! Khloé(@ khloekardashian) link