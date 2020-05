Khloé Kardashian doet monden openvallen met nieuwe look: “Ik herken haar amper” SDE

23 mei 2020

11u00 0 Celebrities Dat de familie Kardashian graag van look verandert, is algemeen geweten. Maar af en toe is die transformatie zo verregaand, dat de vrouwen nog amper herkenbaar zijn. Zo verbaasde Khloé Kardashian (35) haar fans vrijdag met een wel erg verrassende look.

Eigenlijk wilde Khloé Kardashian gewoon haar nieuwe haarkleur (‘bronde’, een mengeling van blond en bruin) met haar volgers delen, maar het was vooral haar gezicht die met de aandacht ging lopen. Het moet gezegd dat het jongere zusje van Kim er inderdaad erg anders uit ziet dan we van haar gewoon zijn. “Geen idee of Khloé Kardashian een chirurg of een app gebruikt heeft voor dit nieuwe gezicht, maar ik wil er ook één”, liet een van haar volgers weten. “Khloé Kardashian komt als een compleet ander persoon uit lockdown. Wow!", schreef iemand anders.

De consensus lijkt in ieder geval te zijn dat dit veranderde uiterlijk niet het gevolg is van (te) veel make-up, maar wel van een bezoekje aan de plastisch chirurg. Wanneer iemand vraagt of het Khloé’s echte haar is of een pruik, antwoordden haar fans lachend: “Het is niet eens haar echte gezicht." En: “Er is niets echt aan haar.”

Khloé zelf ontkent al jaren in alle toonaarden dat ze plastische chirurgie heeft laten doen. In het verleden zou ze wel fillers hebben gebruikt, maar de realityster was naar eigen zeggen geen fan van hoe dat eruit zag. Een neuscorrectie en bilvergroting (waar veel fans haar van verdenken) heeft ze niét laten doen, zegt ze.