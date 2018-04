Khloé Kardashian bevallen van een dochter (en haar overspelige vriend was erbij)

12 april 2018

18u45

Khloé Kardashian (33) is vandaag, donderdag, mama geworden van een dochter. Dat meldt TMZ. De realityster zou volgens insiders op natuurlijke wijze bevallen zijn in een ziekenhuis nabij Cleveland. Haar overspelige vriend Tristan Thompson (27) zou erbij zijn geweest in de verloskamer.

Begin deze week kreeg Khloé de schok van haar leven toen ze beelden van haar vriend, basketter Tristan Thompson, en een andere vrouw onder ogen kreeg. Terwijl zij aan huis gekluisterd was in Cleveland, zette hij in New York de bloemetjes buiten met een meisje dat in een stripclub werkt.

Vroege weeën

Door de stress kreeg Khloé woensdag vroeger dan verwacht weeën. Moeder Kris en zus Kim vlogen meteen naar Cleveland om haar bij te staan. Dik tegen hun zin liet Khloé toe dat Tristan bij de bevalling aanwezig was, zo klinkt het op TMZ. Hoewel ze kapot van verdriet is door het bedrog, zou ze hem de geboorte van hun dochter "hebben gegund".

Khloé en Tristan zijn anderhalf jaar samen. In december kondigde Khloé haar zwangerschap aan.

We are ready whenever you are little mama 🦋 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 09 apr 2018 om 15:24 CEST