Khloé Kardashian 15 kilo kwijt na bevalling MVO

18 juli 2018

06u37

Bron: ANP 0 Celebrities Drie maanden na de geboorte van haar dochter True, is Khloé Kardashian (34) al 15 zwangerschapskilo's kwijt. De realityster zegt dat dit met name te danken is aan de combinatie van borstvoeding geven en zeer actief zijn tijdens en na haar zwangerschap.

Khloé wilde zichzelf geen druk opleggen door bepaalde doelen te stellen, maar probeerde zo snel mogelijk weer in haar oude ritme te komen. "True is net drie maanden oud en hoewel ik zes weken niet kon sporten na de bevalling, ben ik nu toch al 15 kilo kwijt. Dit had ik niet verwacht, ik ben er een beetje van in shock."

De relatie tussen Khloé en haar vriend Tristan Thompson lijkt zich in rustiger vaarwater te begeven. De basketballer bedroog Kardashian meerdere malen tijdens haar zwangerschap, tot woede van de gehele Kardashian-Jenner clan, maar ondanks alles wil Khloé toch door met de vader van haar kind. De twee zijn de afgelopen weken meerdere malen samen gespot in Los Angeles en maakten een gelukkige indruk.