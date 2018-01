Khloé Kardashian rouwt om hond die ze 'haar eerste kindje' noemt MVO

31 januari 2018

07u10

Bron: ANP 0 Celebrities Hoogzwanger heeft Khloé Kardashian afscheid moeten nemen van, wat ze zelf noemt, 'haar eerste kindje'. Hiermee doelt de realityster op haar hondje Gabbana, die afgelopen maandag is overleden. De viervoeter werd 14 jaar oud.

Khloé postte een foto van haar geliefde huisdier op Instagram en schreef erbij: "Gisteravond heeft mijn lieve Gabbana het leven gelaten. Ze was zoveel meer dan een huisdier, ze was mijn eerste kind, mijn maatje en mijn vriend. Ze was simpelweg geweldig!"

"Gabbana zorgde er altijd voor dat ik me nooit alleen voelde thuis. Het zal nooit meer hetzelfde voelen. Ik had nooit gedacht dat ik zo stuk zou zitten om het verlies van een hond, maar als ik erover nadenk...14 jaar samen is echt lang", aldus een verdrietige Khloé.