Kevin Spacey wordt 60: hoe zit het met zijn #MeToo-zaak?

Vandaag wordt Kevin Spacey 60 jaar oud. De kans dat de eens zo gevierde acteur een groot feest zal geven met veel vrienden en familie, lijkt echter eerder klein. De ‘House Of Cards’-man heeft de laatste jaren weinig reden tot vieren, nadat ook hij in opspraak kwam in een #MeToo-schandaal. Maar hoe staat het eigenlijk met de rechtszaken wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag?