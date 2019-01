Kevin Spacey werd volgens broer zelf misbruikt als kind: “Hij is net als papa geworden” KD

09 januari 2019

07u32

Bron: The Drew and Mike 0 Celebrities Kevin Spacey (59), de acteur die beschuldigd wordt van meerdere ongewenste intimiteiten, werd als kind zelf misbruikt. Dat zegt Randy Fowler, de oudere broer van de gevallen acteur. “Hij is nu net als papa.”

Kevin Spacey, die officieel eigenlijk Kevin Fowler heet, zou als kind zelf jarenlange mishandelingen moeten doorstaan hebben. Dat beweert zijn oudere broer Randy, met wie de acteur al jaren geen contact meer heeft, in een podcast van ‘The Drew and Mike’. Randy beweert dat Kevin de aanranding als kind vreselijk vond, maar er later van ging genieten, waarna hij zelf een dader werd.

“We werden beiden door onze vader aangerand”, klinkt het in de podcast. Randy vertelt dat hij na verloop van tijd wist te ontsnappen aan ‘het monster’, zoals hij zijn vader noemt, maar dat zijn jongere broertje machteloos stond. “Hij is onze vader geworden”, aldus Randy.