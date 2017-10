Kevin Spacey werd mishandeld door zijn vader: "Hij was een monster" MVO

11u18 0 Photo News Kevin Spacey Celebrities Kevin Spacey (58) kwam de laatste dagen in opspraak omdat acteur Anthony Rapp hem beschuldigt van aanranding. Netflix zette de populaire serie 'House of Cards', met Spacey in de hoofdrol, ondertussen al stop.

Vandaag vraagt men zich af of zijn grensoverschrijdend gedrag iets te maken heeft met zijn traumatiserende jeugd. Spacey's broer, Randall Fowler, deed in 2004 al zijn boekje open over de horrorscenario's in hun ouderlijk huis. Randall zelf werd regelmatig verkracht door hun vader, Geoffrey Fowler, en ook Kevin had het thuis niet makkelijk.

"Jarenlang ben ik misbruikt," klonk het in een interview met MailOnline. "Het begon toen ik twaalf jaar was. Daarna gebeurde het steeds vaker en duurde het ook langer. Mijn vader was een monster. Onze bijnaam voor hem was dan ook 'het wezen'. Kevin probeerde aan hem te ontsnappen, daarom zocht hij een carrière in de spotlights."

"Mijn broer werd heel afstandelijk en stopte zijn emoties weg," gaat Fowler verder. 'Hij probeerde te negeren wat er gaande was. Het maakte hem heel slim, maar ook sluw. Hij werd niet seksueel misbruikt, maar als hij zijn mening gaf, werd hij geslagen. Dus zei hij altijd braaf 'alsjeblieft' en 'dankjewel' tot er niets meer van hem over was. Hij was leeg, hij had geen gevoelens meer. Onze zus, Julie, kon het niet meer aan. Ze is van huis weggelopen toen ze 18 was."

Randall zelf was te bang om nog kinderen te krijgen. "Ik wil er nog niet aan denken dat zij enige aanleg voor pedofilie zouden overerven. Dat risico wil ik niet lopen. Een hechte relatie aangaan lukt me toch niet meer. Ik ben drie keer getrouwd en heb zeker veertig affaires gehad."

Toen beide mannen al volwassen waren, schreef hun moeder Kathleen hen een brief waarin ze het misbruik goedpraatte. Volgens haar kon Geoffrey er niets aan doen, omdat hij zelf misbruikt werd tijdens zijn jeugdjaren. Ondertussen zijn zowel Kathleen als Geoffrey overleden.

Het interview is niet nieuw, maar krijgt een heel nieuwe kleur nu Rapp zijn verhaal openbaar heeft gemaakt. Spacey zou hem op een bed hebben geduwd en op hem zijn gaan liggen "op een seksuele manier" toen de jongste acteur nog maar 14 was.

Randall reageerde in een recenter interview op dat schandaal. "Ik kan er niets specifieks over zeggen, omdat ik geen contact meer heb gehad met Kevin sinds hij Meneer de Rijke Miljonair is geworden, maar het verbaast me eerlijk gezegd niets."