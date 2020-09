Kevin Spacey weer aangeklaagd voor seksueel wangedrag BDB

09 september 2020

20u43

Bron: ANP 0 Celebrities Kevin Spacey is woensdag opnieuw door twee mannen aangeklaagd wegens seksueel wangedrag in de jaren 80. Beide kerels waren toen minderjarig.

‘Star Trek’-acteur Anthony Rapp, die eerder al zijn verhaal deed, is een van de twee vermeende slachtoffers. Hij vertelde in 2017 al dat de acteur hem als 14-jarige jongen op een feestje probeerde te verleiden. “Ik herinner me dit niet, maar als dit gebeurd is, verontschuldig ik me voor dit dronken wangedrag”, reageerde Spacey toen. De andere man die een aanklacht heeft ingediend, is anoniem en beweert dat de acteur hem verkracht heeft en dat hij gedwongen werd tot orale seks.

Rapp was de eerste die de 61-jarige acteur beschuldigde van seksueel wangedrag. Daarna volgden nog veel meer verhalen over grensoverschrijdend gedrag van Spacey. Vorig jaar werden civiele en strafrechtelijke zaken in de Amerikaanse staat Massachusetts geseponeerd. In Londen, waar Spacey jarenlang werkte als artistiek directeur van het Old Vic theater, lopen nog verschillende onderzoeken. De acteur heeft zelf altijd volgehouden onschuldig te zijn.

