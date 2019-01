Kevin Spacey verschijnt vandaag voor de rechter KD

07 januari 2019

09u28

Bron: ANP 0 Celebrities Kevin Spacey verschijnt vandaag in Nantucket (Massachusetts) voor de rechter om de aanklacht tegen hem te horen. De rechtszaak is tegen hem aangespannen omdat hij in 2016 in een bar een 18-jarige jongen zou hebben aangerand. De 59-jarige acteur wijst de beschuldiging van de hand en zal dat hoogstwaarschijnlijk ook in de rechtszaal doen.

Spacey wilde aanvankelijk niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig zijn maar de rechter heeft zijn verzoek niet gehonoreerd. De reden voor de acteur om weg te blijven was omdat zijn aanwezigheid "de negatieve publiciteit alleen maar zou versterken".

Er is verdeeldheid over de aantijgingen van de jongen. Het vermeende slachtoffer zegt dat Spacey hem opzettelijk dronken heeft gevoerd. Spacey zou later in de bar zijn broek open hebben geritst en hem hebben betast. De jongen, een zoon van een voormalig nieuwspresentatrice, maakte er een filmpje van op Snapchat. Op dat filmpje van ongeveer een seconde is alleen een hand op een shirt te zien. De 18-jarige zegt het filmpje te hebben gemaakt om naar zijn vriendin te sturen.

Na tientallen aantijgingen heeft Spacey na een jaar lang een jaar zwijgen eind december voor het eerst iets van zich laten horen. In een video getiteld 'Let me be Frank'. Daarin is Spacey te zien als zijn ‘House of Cards’-personage Frank Underwood en gaat hij in tegen de beschuldigingen tegen Kevin Spacey.