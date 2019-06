Kevin Spacey verschijnt onverwacht in rechtbank SD

03 juni 2019

18u55

Bron: The Hollywood Reporter 0 Celebrities Kevin Spacey (59) kwam vandaag onverwacht opdagen tijdens de rechtszaak die vanwege ongepast seksueel gedrag tegen hem is aangespannen. Dat meldt The Hollywood Reporter. Het is nog maar de tweede keer dat Spacey tijdens het proces zijn opwachting maakt sinds de rechtszaak in januari begon.

Kevin Spacey wordt ervan verdacht om in 2016 een jongeman ongewenst en ongepast te hebben aangeraakt in een café in Nantucket. Volgens de jongen wilde hij een foto met Spacey, die hem verschillende drankjes aanbood. Daarna ritste de acteur de broek van de jongen open en betaste hij hem ongeveer drie minuten lang. Volgens de aanklager probeerde hij aan Spacey te ontkomen, maar wist hij niet wat hij moest doen omdat hij geen problemen wilde omdat hij gedronken had. Hij kon vluchten toen de acteur naar het toilet ging.

Spacey heeft zijn onschuld altijd staande gehouden, ook in de rechtbank. Als hij veroordeeld wordt, kan hij tot tweeënhalf jaar cel krijgen. Zijn advocaten doen er alvast alles aan om de acteur uit de cel te houden. Tijdens de zittingen proberen ze vooral om de geloofwaardigheid van de jongen die de aanklacht heeft ingediend, onderuit te halen. Zij brachten vrijdag documenten in dat de jongen tekstberichten van Spacey zou hebben verwijderd die zouden bewijzen dat de acteur onschuldig is. Daarnaast beweren ze dat wat er tussen de twee gebeurde, niet meer dan een ‘flirt met wederzijdse toestemming’ was.

Spacey probeerde de rechtszaal in ieder geval sinds het begin van het proces, in januari, krampachtig te vermijden en is ook niet verplicht om langs te komen. Daarom komt dit bezoek als zo'n grote verrassing.