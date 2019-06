Kevin Spacey probeert zaak seksuele mishandeling weer te laten verwerpen RL

Celebrities Kevin Spacey wil af van een rechtszaak waarin hij wordt beschuldigd van seksuele mishandeling, en vraagt aan de rechter opnieuw om de zaak te verwerpen. Ook wil hij dat de man die hem beschuldigt Spaceys advocaatkosten betaalt. Dat meldt The Blast op basis van rechtbankdocumenten.

De acteur ontkent alle beschuldigingen, en zegt dat er geen enkele vorm van seksuele mishandeling heeft plaatsgevonden. De anonieme aanklager zegt dat hij in 2016 werd uitgenodigd in het huis van Spacey om hem een massage te geven. Tijdens de massage werd de man naar eigen zeggen geforceerd om de genitaliën van de acteur aan te raken. Ook zou Spacey de man orale seks hebben aangeboden.

Spacey wilde eerder al dat de zaak werd gestopt, totdat de identiteit van de anonieme man bekend werd gemaakt. Maar de rechter weigerde dat verzoek in te willigen. De man is bang voor bedreigingen van Spaceys fans.

Grensoverschrijdend gedrag

De masseur is niet de enige die Kevin Spacey beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Star Trek: Discovery-acteur Anthony Rapp deed in oktober 2017 als eerste zijn verhaal en vele volgden. Zowel in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk worden momenteel meerdere beschuldigingen aan het adres van Spacey onderzocht. Ook op de set van de populaire Netflix-serie House of Cards zou Spacey zijn boekje te buiten zijn gegaan. De acteur werd ontslagen en uit het laatste seizoen van de serie geschreven.